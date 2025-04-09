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Легенда Ювентуса объяснил, почему клуб должен подписать звезду Ньюкасла
Укреплять ядро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Ювентуса" Джанлука Дзамбротта объяснил, почему клубу стоит попробовать подписать Сандро Тонали летом. Он также высказался относительно некоторых из последних трансферных решений "Ювентуса".
"Я бы не продавал Фаджоли, который проводит великолепный сезон в "Фиорентине", так же как и Кина. Они должны были оставить опытного защитника вроде Данило. И Фаджоли, и Данило заслуживали другого отношения от клуба.
Что касается Тонали, то это важный полузащитник, что он и доказывает в Премьер-лиге. Я согласен, что нужно укреплять итальянское ядро команды – в долгосрочной перспективе это усиливает как клуб, так и национальную сборную", – сказал Дзамбротта.
Добавим, что в этом сезоне на счету Тонали 4 гола и 2 ассиста в 37 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.
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