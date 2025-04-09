  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан сделал своему основному голкиперу окончательное предложение по новому контракту
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан сделал своему основному голкиперу окончательное предложение по новому контракту

Италия

Росонери могут продлить сотрудничество с Меньяном

Милан сделал своему основному голкиперу окончательное предложение по новому контракту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" сделал своему голкиперу Майку Меньяну окончательное предложение о продлении сотрудничества. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "россонери" готовы предложить 29-летнему вратарю новое соглашение с годовой зарплатой в размере 4,5 миллиона евро. При этом клуб четко дал понять, что это их последнее предложение и улучшать его они не намерены.

Напомним, что у Майка контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеКлючевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Ювентус ведет переговоры о двойном спонсорстве на футболках к Клубному чемпионату мира
yellow-arrow
Постекоглу: Даже победа в Лиге Европы не изменит мнение критиков обо мне
yellow-arrow
Марсель планирует выкупить игрока Милана после завершения сезона
Милан Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
сLa Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости