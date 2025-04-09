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Милан сделал своему основному голкиперу окончательное предложение по новому контракту
Росонери могут продлить сотрудничество с Меньяном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" сделал своему голкиперу Майку Меньяну окончательное предложение о продлении сотрудничества. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "россонери" готовы предложить 29-летнему вратарю новое соглашение с годовой зарплатой в размере 4,5 миллиона евро. При этом клуб четко дал понять, что это их последнее предложение и улучшать его они не намерены.
Напомним, что у Майка контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:сLa Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Екатерина Власова
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