Постекоглу: Даже победа в Лиге Европы не изменит мнение критиков обо мне

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями накануне четвертьфинального матча Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта".

"Завтра будет сложная игра. "Франкфурт" - хорошая команда, которая хорошо выступает в Бундеслиге. У них есть смесь интересных молодых игроков, но также и некоторый опыт. Это будет непростым испытанием, но когда попадаешь в четвертьфинал европейского турнира, именно с этим и ожидаешь столкнуться.

Невозможно победить в споре, убеждая своих критиков. Даже если мы выиграем Лигу Европы, мне все равно конец - таково общее мнение людей в Англии. Если вы попытаетесь использовать это как мотивацию, вы все равно не победите. Для нас важнее всего то, что мы пережили тяжелые времена и все еще можем изменить в этом сезоне", - сказал специалист.