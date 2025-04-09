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Ювентус ведет переговоры о двойном спонсорстве на футболках к Клубному чемпионату мира
Клуб возобновил переговоры с компанией Jeep
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" активно работает над привлечением нового главного спонсора для своей игровой формы в преддверии Клубного чемпионата мира 2025 года.
По информации издания Tuttosport, "бьянконери" рассматривают возможность заключения двойного спонсорского соглашения.
По данным Tuttosport, Jeep готов сделать новое предложение туринскому клубу, заручившись финансовой поддержкой Visit Detroit - организации, занимающейся продвижением мероприятий в штате Мичиган, США. Таким образом, на футболках "Ювентуса" потенциально могут появиться логотипы обеих компаний.
В матчах Лиги чемпионов следующего сезона, в случае квалификации, "Ювентус" сможет разместить на футболке только одного спонсора. Однако правила Серии А являются более лояльными, и ранее другим итальянским клубам разрешалось иметь двойных спонсоров на игровой форме.
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