Главный конкурент Довбика продлил контракт с Ромой, - СМИ

Форвард " Ромы " Эльдор Шомуродов продлил контракт, сообщает Calciomercato.com.

Отмечено, что соглашение рассчитано до 2027 года. Предыдущая действовала до 2026-го.

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Игрок согласился на понижение зарплаты. Раньше он был близок к уходу из команды, но в итоге остался.

29-летний узбекский нападающий в текущем сезоне провел за римлян 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.