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Главный конкурент Довбика продлил контракт с Ромой, - СМИ
Эльдор Шомуродов пролонгировал соглашение с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "
Отмечено, что соглашение рассчитано до 2027 года. Предыдущая действовала до 2026-го.
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Игрок согласился на понижение зарплаты. Раньше он был близок к уходу из команды, но в итоге остался.
29-летний узбекский нападающий в текущем сезоне провел за римлян 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
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