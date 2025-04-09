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Главный конкурент Довбика продлил контракт с Ромой, - СМИ

Италия
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Эльдор Шомуродов пролонгировал соглашение с клубом

Главный конкурент Довбика продлил контракт с Ромой, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов продлил контракт, сообщает Calciomercato.com.

Отмечено, что соглашение рассчитано до 2027 года. Предыдущая действовала до 2026-го.

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Игрок согласился на понижение зарплаты. Раньше он был близок к уходу из команды, но в итоге остался.

29-летний узбекский нападающий в текущем сезоне провел за римлян 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
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