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Ювентус заинтересован в трансфере защитника мадридского Реала

Италия

Готовят предложение

Ювентус заинтересован в трансфере защитника мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" готов сделать конкретное предложение в 25 миллионов евро за левого защитника "Реала" Франа Гарсию. Туринцы готовятся к возможной потере Андреа Камбьясо, которым серьезно интересуется "Манчестер Сити", и видят в испанце идеальную замену на левом фланге обороны.

Хотя интерес "старой синьоры" к усилению защиты не новый, реальная угроза потерять Камбьясо заставила руководство клуба активизироваться. Имя Франа Гарсии приобрело вес благодаря его атакующему потенциалу и опыту выступлений в конкурентной среде "Реала". В Италии ценят его опыт в соревнованиях высокого уровня и потенциал для развития.

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"Ювентус", стремящийся омолодить состав без потери конкурентоспособности, рассматривает Франа как инвестицию с мгновенным и будущим эффектом. Со своей стороны, "Реал" в случае продажи Гарсии будет вынужден быстро реагировать, ведь придется закрыть позицию левого защитника. Одним из вариантов является Мигель Гутьеррес из "Жироны".

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 4 ассиста в 38 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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