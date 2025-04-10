Ювентус надеется сэкономить деньги на фоне интереса клубов к их бывшему тренеру

Во время последней международной паузы Тияго Мотта был уволен с поста главного тренера "Ювентуса", и клуб, соответственно, вынужден был заложить в бюджет расходы на досрочное прекращение контракта с ним и его штабом. Речь идет о примерно 15 миллионах евро – именно столько будут стоить клубу контракты, которые действуют до 30 июня 2027 года. По бухгалтерским причинам клуб вынужден был полностью учесть расходы на увольнение тренера уже в первом квартале финансового года.

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Однако как сообщает Tuttosport, Мотта находится в поле зрения нескольких клубов – в частности, "Аталанты" и "Тоттенхэма". "Шпоры" ожидают расставания с Анге Постекоглу, и хотя приоритетной целью лондонцев считается Андони Ираола, Мотта остается среди кандидатов. В свою очередь, "Аталанта" также готовится к возможной смене на тренерском мостике – Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб несмотря на действующий контракт до 2026 года.

Как уже было отмечено выше, Мотта до сих пор формально имеет контракт с "Ювентусом" до 2027 года, но его новое потенциальное трудоустройство позволит клубу сэкономить те самые 15 миллионов евро.