Полузащитник Наполи не собирается сдаваться в борьбе за чемпионство в Серии А

Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка не собирается сдаваться в борьбе с "Интером" за чемпионство в Серии А.

Опытный 30-летний словак не отказывается от мечты о "скудетто", выложив в Инстаграм пост с очень четким призывом к болельщикам "партенопейцев": "Мы никогда не сдаемся! Мы — Наполи!".

Недавно Станислав Лоботка получил награду лучшему футболисту своей страны второй год подряд.

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Напомним, что "Наполи" занимает второе место с 65 очками в турнирной таблице Серии А, отставая лишь на три балла от "Интера", который является лидером чемпионата Италии после 31-го сыгранного тура.