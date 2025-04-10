Балотелли: Некоторые в Дженоа заслуживают не зрелого Марио, а 16-летнего бунтаря

Нападающий "Дженоа" Марио Балотелли раскритиковал свой собственный клуб.

"Некоторые здесь заслуживают не зрелого Балотелли, а 16-летнего бунтаря Марио – может, тогда они поймут, что такое настоящее отсутствие уважения", – написал Балотелли в Instagram, выложив фото из раздевалки.

Балотелли перешел в "Дженоа" в октябре 2024-го года. С тех пор 34-летний футболист провел шесть матчей (56 минут) за "красно-синих", не отличившись результативными действиями. Последний раз Марио появлялся на поле еще в декабре.