Тренер "Барселоны" был заинтересован в приобретении экс-защитника "Шахтёра".

Итальянские СМИ сообщают, что защитник "Фиорентины" Додо попал в сферу интересов тренера "Барселоны" Ханси Флика и немецкий специалист звал его в клуб.

Бразильский футболист ставит итальянский клуб превыше всего. В свою очередь, "фиалки" предлагают Додо продление контракта на два года, но ещё предстоит выяснить некоторые детали. Нынешнее соглашение действительно до 2027 года.

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В этом сезоне защитник сыграл 39 матчей "Фиорентины", в которых отдал 5 голевых передач.

Напомним, что Додо перешёл в "Фиорентину" из "Шахтёра" летом 2022 года за 15,4 млн евро.