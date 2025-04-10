Клаудио Раньери опроверг слухи о своей встрече с экс-тренером Ман Юнайтед

Клаудио Раньери заявил, что владельцы "Ромы" уже почти приняли решение относительно нового главного тренера клуба. Во время интервью для Il Messaggero наставник римлян рассказал, что клуб работает по английской модели.

"Вместе с Гизольфи мы начали с 7-8 кандидатов и сократили список до 3-4. Мы очень близко к назначению. Я убежден, что в клуб придет хороший специалист", – сказал Раньери.

Недавно бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг был замечен на трибунах "Стадио Олимпико" во время матча "Рома" – "Ювентус". Агент голландца уже отрицал контакты с клубом, и Раньери подтвердил это.

"Вы мне поверите, если скажу, что не знаком с ним? Я с ним никогда не встречался. Я читал, что мы якобы ужинали вместе, но, поверьте, этого не было", – заверил Раньери.

Напомним, что Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому" в ноябре, сменив Ивана Юрича. Его контракт истекает в конце сезона, после чего он останется в клубе в качестве советника владельцев и будет участвовать в выборе преемника.