Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может подписать лучшего бомбардира Серии А
В клубе занимаются поиском нового нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" может подписать лучшего бомбардира Серии А.
Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги ныне является одной из главных трансферных целей "Ювентуса" на следующий сезон, об этом сообщает портал Tutto Juve. В его активе 22 гола и 4 ассиста в 29 матчах в текущей кампании Серии А.
Согласно информации источника, 25-летний нападающий сборной Италии считается правильным выбором на замену Душану Влаховичу. Бергамаски будут готовы продать лучшего бомбардира команды в этом сезоне за 50 миллионов евро, без учета бонусов. Прошлым летом "Аталанта" подписала Ретеги из "Дженоа" за 28 миллионов евро.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Всего в этом сезоне Матео Ретеги забил 25 голов и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Украина хочет купить оружия у США - Зеленский
- И это не Судаков. Наполи летом попробует подписать хавбека Шахтера
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта