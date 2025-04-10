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Ювентус может подписать лучшего бомбардира Серии А

Италия

В клубе занимаются поиском нового нападающего

Ювентус может подписать лучшего бомбардира Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" может подписать лучшего бомбардира Серии А.

Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги ныне является одной из главных трансферных целей "Ювентуса" на следующий сезон, об этом сообщает портал Tutto Juve. В его активе 22 гола и 4 ассиста в 29 матчах в текущей кампании Серии А.

Согласно информации источника, 25-летний нападающий сборной Италии считается правильным выбором на замену Душану Влаховичу. Бергамаски будут готовы продать лучшего бомбардира команды в этом сезоне за 50 миллионов евро, без учета бонусов. Прошлым летом "Аталанта" подписала Ретеги из "Дженоа" за 28 миллионов евро.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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Всего в этом сезоне Матео Ретеги забил 25 голов и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Душан Влахович Матео Ретеги
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Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Андрей Журба
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