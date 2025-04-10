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Наполи хочет приобрести хавбека Интера

Италия
Обновлено

Фраттези может сменить команду в Серии А

Наполи хочет приобрести хавбека Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" проявляет интерес к подписанию центрального полузащитника миланского "Интера" Давиде Фраттези. Об этом сообщил Маттео Моретто.

25-летний хавбек является приоритетной трансферной целью для "Наполи" на летнее трансферное окно. "Интер", в свою очередь, готов рассмотреть предложения по продаже Фраттези, итальянцы хотят получить за игрока 35-40 миллионов евро.

Фраттези в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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