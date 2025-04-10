Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи хочет приобрести хавбека Интера
Фраттези может сменить команду в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" проявляет интерес к подписанию центрального полузащитника миланского "Интера" Давиде Фраттези. Об этом сообщил Маттео Моретто.
25-летний хавбек является приоритетной трансферной целью для "Наполи" на летнее трансферное окно. "Интер", в свою очередь, готов рассмотреть предложения по продаже Фраттези, итальянцы хотят получить за игрока 35-40 миллионов евро.
Фраттези в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
- Украина хочет купить оружия у США - Зеленский
- И это не Судаков. Наполи летом попробует подписать хавбека Шахтера
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000