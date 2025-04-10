Наполи хочет приобрести хавбека Интера

"Наполи" проявляет интерес к подписанию центрального полузащитника миланского "Интера" Давиде Фраттези. Об этом сообщил Маттео Моретто.

25-летний хавбек является приоритетной трансферной целью для "Наполи" на летнее трансферное окно. "Интер", в свою очередь, готов рассмотреть предложения по продаже Фраттези, итальянцы хотят получить за игрока 35-40 миллионов евро.

Фраттези в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.