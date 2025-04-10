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Президент Интера о целях на сезон: Хотим верить, что победим во всех турнирах
Оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Джузеппе Маротта рассказал о целях на сезон.
Глава клуба считает, что все турниры, где "Интер" играет им по силам выиграть. Он относится с серьёзностью к ближайшему матчу Серии А.
"Мы заслужили победу в Мюнхене, но мы не можем забывать, что в субботу нас ждет важный матч с "Кальяри". В спорте, если у вас нет связи между головой и ногами, вы рискуете оказаться не на высоте. Это легкий матч только на бумаге, нам придется играть с той же решимостью, что и в Мюнхене.
В Италии, если вы финишируете вторым, это провальный сезон, но это не так. Мы участвуем в нужный момент в различных соревнованиях . С экономической точки зрения мы добились важных показателей. Однако ясно, что амбиции менеджера — всегда стремиться к большему.
Мы не хотим быть статистами, но хотим верить, что можем выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Италии . Это три цели, к которым мы стремимся . Осталось семь дней, я не смотрю на календарь, но говорю, что нам еще предстоит пережить три соревнования, которые заставляют нас испытывать больше эмоционального напряжения, чем другие команды, борющиеся за чемпионство", - сказал президент.
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Напомним, что сейчас "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 68 баллов и опережает второй "Наполи" на 3 балла.
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