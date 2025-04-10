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Наполи выпустил особую форму в честь 2500-летия Неаполя

Италия

Лимитированная серия

Наполи выпустил особую форму в честь 2500-летия Неаполя

SSC Napoli

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" выпустил специальный комплект формы, посвященной 2500-летию Неаполя.

Эксклюзивная форма Partenope Jersey является результатом сотрудничества с EA7 и выпущена лимитированной серией в 2500 экземпляров - по одному на каждый год со дня основания итальянского города.

Приобрести юбилейный комплект уже можно онлайн, а с завтрашнего дня, 11 апреля, форма будет доступна в официальных магазинах SSC Napoli и у авторизованных дистрибьюторов.

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