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Наполи выпустил особую форму в честь 2500-летия Неаполя
Лимитированная серия
SSC Napoli
"Наполи" выпустил специальный комплект формы, посвященной 2500-летию Неаполя.
Эксклюзивная форма Partenope Jersey является результатом сотрудничества с EA7 и выпущена лимитированной серией в 2500 экземпляров - по одному на каждый год со дня основания итальянского города.
Приобрести юбилейный комплект уже можно онлайн, а с завтрашнего дня, 11 апреля, форма будет доступна в официальных магазинах SSC Napoli и у авторизованных дистрибьюторов.
¡2.500 años de historia!— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 10, 2025
Partenope, camiseta edición limitada en homenaje a nuestra ciudad ????
???? #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/s87ubde2z1
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