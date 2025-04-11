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Ювентус рассматривает возможность трансфера воспитанника Барселоны

Италия

Каталонцы больше не рассчитывают на форварда

Ювентус рассматривает возможность трансфера воспитанника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Ювентус" решил активно бороться за подписание Ансу Фати – игрока, который перестал входить в планы Ганси Флика в "Барселоне" и возглавляет список потенциальных выходов из клуба этим летом.

В Турине переход Фати рассматривается как ставка на будущее, способная оживить как его карьеру, так и атаку "бьянконери". Несмотря на свой юный возраст, испанец имеет опыт выступлений на высоком уровне. В "Ювентусе" считают, что это уникальная возможность на рынке: проверенный талант, которому нужны игровое время и доверие, но который может дать команде дриблинг, вертикальность и голы.

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Позиция "Барселоны" четкая: если экономическое предложение будет привлекательным – в форме полноценного трансфера или аренды с обязательным выкупом, то они готовы отпустить игрока.

Добавим, что в этом сезоне Фати провел лишь 191 минуту на поле во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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