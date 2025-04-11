Удинезе - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Турнирная таблица намекает, что сезон "Милана" в Серии А закончен, уж точно - борьба за зону Лиги Чемпионов. Разговоры в клубе и вокруг него лишь о будущем, о лете - о новых спортивном директоре, тренере, игроках. Хватит ли сил и внимания на всегда тяжелый для всех выезд к команде, которая точно завершила сезон и ставит главной целью, как всегда, мучить грандов?

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Серия А. 32-й тур

11 апреля. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Милан"



Трансляция - Megogo 1