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Удинезе - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Удинезе - Милан: Смотреть онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Удинезе - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Турнирная таблица намекает, что сезон "Милана" в Серии А закончен, уж точно - борьба за зону Лиги Чемпионов. Разговоры в клубе и вокруг него лишь о будущем, о лете - о новых спортивном директоре, тренере, игроках. Хватит ли сил и внимания на всегда тяжелый для всех выезд к команде, которая точно завершила сезон и ставит главной целью, как всегда, мучить грандов?

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Серия А. 32-й тур

11 апреля. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Милан"

Трансляция - Megogo 1

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