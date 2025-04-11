  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающий Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А

Италия

Возвращение станет спасением?

Нападающий Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Расмус Хойлунд присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Аталанты" за более 70 миллионов евро, что сразу вызвало большие ожидания в "Олд Траффорд". Однако молодой датский нападающий не смог оправдать свою высокую цену ни цифрами, ни влиянием на игру. Его результативность была ниже ожидаемой.

В свои 22 года нападающий все еще пользуется большим спросом на континенте. Одним из клубов, проявивших наибольший интерес в последнее время, является "Ювентус", который ищет молодого, мощного игрока с потенциалом для развития. Скауты итальянского клуба давно следят за датчанином.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но "Юнайтед" не намерен отпускать Хойлунда любой ценой. Руководство клуба понимает, что еще рано оценивать его трансфер как провал, и хотя они выслушают предложения за нападающего, "дьяволы" не будут начинать переговоры за сумму меньше 60 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 4 ассиста в 42-х матчах за "МЮ" и всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Интер провел новые переговоры с представителями звезды Лилля
yellow-arrow
Фиорентина планирует оставить в клубе арендованного хавбека из Ювентуса
yellow-arrow
Удинезе - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости