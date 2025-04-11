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Нападающий Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А
Возвращение станет спасением?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Расмус Хойлунд присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Аталанты" за более 70 миллионов евро, что сразу вызвало большие ожидания в "Олд Траффорд". Однако молодой датский нападающий не смог оправдать свою высокую цену ни цифрами, ни влиянием на игру. Его результативность была ниже ожидаемой.
В свои 22 года нападающий все еще пользуется большим спросом на континенте. Одним из клубов, проявивших наибольший интерес в последнее время, является "Ювентус", который ищет молодого, мощного игрока с потенциалом для развития. Скауты итальянского клуба давно следят за датчанином.
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Но "Юнайтед" не намерен отпускать Хойлунда любой ценой. Руководство клуба понимает, что еще рано оценивать его трансфер как провал, и хотя они выслушают предложения за нападающего, "дьяволы" не будут начинать переговоры за сумму меньше 60 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 4 ассиста в 42-х матчах за "МЮ" и всех турнирах.
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