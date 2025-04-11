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Фиорентина планирует оставить в клубе арендованного хавбека из Ювентуса
Игрок усилил команду этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" планирует оставить арендованного полузащитника "Ювентуса" на следующий сезон.
Итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что "фиалки" этим летом хотят оформить полноценный трансфер Николо Фаджоли. 24-летний футболист присоединился к их клубу зимой на правах аренды до конца сезона, однако он может остаться в команде, если "Фиорентина" активирует опцию выкупа в размере 13,5 миллионов евро. Эта опция летом станет обязательной, если они попадут в еврокубки на следующий сезон.
Также отмечается, что руководство размышляет над подписанием Микаэля Фолоруншо, который тоже присоединился к ним на правах аренды этой зимой из "Наполи". Его опция выкупа составляет 8 миллионов евро, не учитывая бонусы.
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Николо Фаджоли провел 11 матчей за "Фиорентину", отметившись одним голом и двумя ассистами. На счету Микаэля Фолоруншо одна голевая передача в 12 поединках в составе "фиалок" во всех турнирах.
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