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Фиорентина планирует оставить в клубе арендованного хавбека из Ювентуса

Италия

Игрок усилил команду этой зимой

Фиорентина планирует оставить в клубе арендованного хавбека из Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" планирует оставить арендованного полузащитника "Ювентуса" на следующий сезон.

Итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что "фиалки" этим летом хотят оформить полноценный трансфер Николо Фаджоли. 24-летний футболист присоединился к их клубу зимой на правах аренды до конца сезона, однако он может остаться в команде, если "Фиорентина" активирует опцию выкупа в размере 13,5 миллионов евро. Эта опция летом станет обязательной, если они попадут в еврокубки на следующий сезон.

Также отмечается, что руководство размышляет над подписанием Микаэля Фолоруншо, который тоже присоединился к ним на правах аренды этой зимой из "Наполи". Его опция выкупа составляет 8 миллионов евро, не учитывая бонусы.

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Николо Фаджоли провел 11 матчей за "Фиорентину", отметившись одним голом и двумя ассистами. На счету Микаэля Фолоруншо одна голевая передача в 12 поединках в составе "фиалок" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Николо Фаджоли
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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