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Интер провел новые переговоры с представителями звезды Лилля

Италия

На фоне интереса со стороны других клубов

Интер провел новые переговоры с представителями звезды Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" пытается подписать форварда "Лилля" Джонатана Дэвида. Контракт канадца с французским клубом действует до лета 2025 года, поэтому вскоре он может стать свободным агентом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, около десяти дней назад "Интер" возобновил контакт с агентом футболиста Ником Мавромарасом. Миланский клуб хотел узнать, как изменилась ситуация игрока и какие шаги предприняли другие клубы.

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Сейчас "Интер" готов предложить Дэвиду контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год и сроком на пять лет. И хотя клуб не имеет возможности повысить сумму, это предложение, вероятно, является самым выгодным из всех, которые футболист получал на данный момент. В то же время сам игрок требует зарплату в 8 миллионов евро в год и бонус в размере 10 миллионов.

Из-за этих высоких финансовых требований "Арсенал" и "Барселона" начали сомневаться в целесообразности трансфера. Поэтому будущее Дэвида остается неопределенным и, вероятно, решится позже.

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 23 гола и 10 ассистов в 43-х матчах за "Лилль" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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