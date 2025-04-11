Звездный полузащитник Наполи верит в чемпионство в этом сезоне

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминай перешел в "Наполи" из "Ман Юнайтед" прошлым летом за 30,5 миллионов евро. В интервью для La Gazzetta dello Sport он отметил, что верит в возможность выиграть Скудетто в этом сезоне.

"Конечно, я в это верю. Мы должны думать, что можем выиграть каждый матч. Мы много работали, чтобы быть там, где мы сейчас, и я верю, что еще может произойти что-то невероятное. Нельзя паниковать. Мы можем достойно завершить сезон", – сказал Мактоминай.

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Хавбек также выразил восхищение главным тренером Антонио Конте.

"Конте? У него невероятная энергия, он никогда не бывает спокойным или "медленным" - и это хорошо, потому что он всегда заряжает нас энергией. Для нас, футболистов, он очень важен, ведь даже на поле дает нам уверенность в себе, заставляет верить, что мы способны на все. Он вселяет большую уверенность в игроков", – сказал Мактоминай.

Добавим, что в этом сезоне на счету шотландца 7 голов и 4 ассиста в 29 матчах за "Наполи" во всех турнирах. Также напомним, что сейчас "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками, отставая от первого "Интера" на 3 пункта.