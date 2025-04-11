Интер официально продлил контракт со своим талантливым нападающим

Миланский "Интер" продлил контракт со своим талантливым нападающим.

На официальном сайте "нерадзури" сообщается, что 19-летний Франческо Пио Эспозито подписал новое долгосрочное соглашение с клубом до конца июня 2030 года, связав свое будущее с родной командой на пять лет.

Перспективный юноша является воспитанником академии "Интера". Также он вызывался в ряды сборной Италии U21, проведя там 11 матчей, в которых ему удалось отличиться 7 голами и 3 результативными передачами.

Ufficiale il prolungamento di contratto di Francesco Pio Esposito fino al 2030 ✍️????????#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 11, 2025

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В этом сезоне Франческо Пио Эспозито, который играет за "Специю" на правах аренды, забил 14 голов и отдал один ассист в 29 матчах в Серии Б. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.