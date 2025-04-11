Президент Интера выступает за сокращение Серии А до 18 команд

Президент миланского "Интера" Беппе Маротта предложил сократить количество команд Серии А с нынешних 20 до 18. Свое предложение он аргументировал необходимостью лучшего согласования календаря и уменьшения нагрузки на футболистов.

"Календарь должен быть лучше согласован. Есть много сторон - от национальных лиг до УЕФА и ФИФА. Рано или поздно нам нужно попытаться найти большую гармонию. Например, это моя личная идея - я за сокращение Серии А с 20 команд до 18.

Менее известные команды, возможно, хотят сохранить формат двадцатки, но я им часто говорю: если большие команды выступают хорошо, итальянский футбол также получает плюс. Если мы достигаем победных результатов, которые превращаются в большие доходы, последние инвестируются во внутренний рынок", - сказал Маротта.