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Президент Интера выступает за сокращение Серии А до 18 команд

Италия
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Менее известные команды, возможно, хотят сохранить формат двадцатки, но... (с)

Президент Интера выступает за сокращение Серии А до 18 команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент миланского "Интера" Беппе Маротта предложил сократить количество команд Серии А с нынешних 20 до 18. Свое предложение он аргументировал необходимостью лучшего согласования календаря и уменьшения нагрузки на футболистов.

"Календарь должен быть лучше согласован. Есть много сторон - от национальных лиг до УЕФА и ФИФА. Рано или поздно нам нужно попытаться найти большую гармонию. Например, это моя личная идея - я за сокращение Серии А с 20 команд до 18.

Менее известные команды, возможно, хотят сохранить формат двадцатки, но я им часто говорю: если большие команды выступают хорошо, итальянский футбол также получает плюс. Если мы достигаем победных результатов, которые превращаются в большие доходы, последние инвестируются во внутренний рынок", - сказал Маротта.

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Интер (Милан) Серии А Беппе Маротта
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Источник:
alfredo pedulla
Опубликовал: Екатерина Власова
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