"С ним все было по-другому". Нападающий Болоньи поделился мыслями о Тьяго Мотте

Нападающий "Болоньи" Дан Ндойе поделился мыслями о своем бывшем наставнике Тьяго Мотте.

"Винченцо Итальяно знает, как нужно общаться с футболистами. Под его руководством в "Болонье" мы играем сейчас не так, как это было с Тьяго Моттой. Теперь мы играем в высокий прессинг, а у меня появилась свобода действий на поле, поэтому я забиваю гораздо больше. Философия в футболе имеет очень важное значение".