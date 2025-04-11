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"С ним все было по-другому". Нападающий Болоньи поделился мыслями о Тьяго Мотте
Отметил важность философии игры в футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Болоньи" Дан Ндойе поделился мыслями о своем бывшем наставнике Тьяго Мотте.
"Винченцо Итальяно знает, как нужно общаться с футболистами. Под его руководством в "Болонье" мы играем сейчас не так, как это было с Тьяго Моттой. Теперь мы играем в высокий прессинг, а у меня появилась свобода действий на поле, поэтому я забиваю гораздо больше. Философия в футболе имеет очень важное значение".
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Напомним, что "Болонья" после 31-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков. Дан Ндойе забил 8 голов и отдал три результативные передачи в 26 матчах в чемпионате Италии в этом сезоне.
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