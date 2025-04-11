Фиорентина хочет выкупить арендованного хавбека у Наполи

"Фиорентина" намерена воспользоваться опцией выкупа полузащитника Майкла Фолоруншо, который выступает за "фиалок" на правах аренды из "Наполи".

27-летний полузащитник присоединился к "Фиорентине" зимой. В арендном соглашении между клубами предусмотрена опция полноценного трансфера игрока. Сумма выкупа Фолоруншо составляет 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 1 миллиона евро.

Майкл в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.