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Фиорентина хочет выкупить арендованного хавбека у Наполи
Фолоруншо может остаться в составе фиалок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" намерена воспользоваться опцией выкупа полузащитника Майкла Фолоруншо, который выступает за "фиалок" на правах аренды из "Наполи".
27-летний полузащитник присоединился к "Фиорентине" зимой. В арендном соглашении между клубами предусмотрена опция полноценного трансфера игрока. Сумма выкупа Фолоруншо составляет 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 1 миллиона евро.
Майкл в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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