Опять скандал. В Италии подозревают известных футболистов Ювентуса и Милана в нелегальных ставках

Нескольких действующих и бывших футболистов "Ювентуса" и "Милана" подозревают в ставках на нелегальных сайтах.

На сайте Calcio e Finanza был опубликован список из 11 футболистов, которые, вероятно, играли на нелегальных сайтах в период с 2021 по 2023 год. Игрокам грозит арест на срок до 3-х месяцев и штраф в размере до 500 тысяч евро.

Согласно информации источника, в результате анализа телефонов Сандро Тонали и Николо Фаджоли на нелегальных сайтах могли играть следующие футболисты: Алессандро Флоренци, Николо Дзаниоло, Маттиа Перин, Вестон Маккенни, Самуэле Риччи, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Рауль Белланова, Кристиан Буонаюто, Маттео Канчельери и Хуниор Фирпо.

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Заметим, что ранее Сандро Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев, а Николо Фаджоли получил бан на 7 месяцев от FIGC из-за дела о нелегальных ставках.