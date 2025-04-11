Серия А. Удинезе - Милан 0:4. Результат отсутствия провала в дебюте

Серия А. 32-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Милан" 0:4

Голы: Леау 42, Павлович 45, Эрнандес 74, Рейндерс 81

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен (Пафунди 76), Соле, Бийол, Х. Камара (Модешту 65), Карлстрем, Эккеленкамп (Пайеро 76), Ловрич (Браво 65), Атта, Лукка (Пиццарро 83)

"Милан": Маньян (Спортьелло 55), А. Хименес (Соттил 73), Томори, Габбия, Павлович, Эрнандес (Ф. Терраччьяно 83), Фофана, Рейндерс, Пулишич, Йович (Абрахам 73), Леау (Бартезаги 83)

Предупреждения: Бийол 84 - Ф. Терраччьяно 89

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

В предыдущих семи турах лиги "Милан" пропускал первым. В том числе - пять голов в первые десять минут игры. Иногда после такого удавалось устраивать героические камбеки. Как с 0:2 за первые десять минут к 2:2 в итоге против "Фиорентины" неделю тому. Но чаще шлейф пропущенных первым тянулся до конца и приводил к поражению. Сегодня "россонери" наконец-то забили первыми. И легко разгромили соперника, даже не показав ничего особо яркого.

Из-за провальных дебютов они оказались на девятом месте, сильно отстав от зоны Лиги Чемпионов. Оттого ощущения в клубе полного развала, и разговоры - о летней революции на всех уровнях - от спортивного директора до игроков. Даже начали сплетничать, что главный турнир для них теперь - Кубок Италии, где играют в полуфинале против "Интера", и именно туда бросаются главные силы. Но сегодня Миланский гранд возродил свои претензии в Серии А.

Сегодня должно было быть сложно. В очных матчах в Удине в последнее время команды равны. Обе сейчас в плохой форме, "Удинезе" - после трех поражений подряд, "Милан" - после двух матчей без побед подряд и четырех поражений в семи матчах. "Россонери" играют плохо в гостях - победа и четыре поражения в предыдущих матчах. А фриуланцы борются с грандами, в предыдущих шести матчах против команд Топ-9 проиграли лишь дважды, и со счетом 1:2. Но вышло иначе.

Перед матчем говорили о переходе "Милана" на 4-4-2, то есть на игру с двумя форвардами. Но он перешел на 3-4-3, то есть на игру с тремя центральными защитниками. И этот переход принес стройность. Начало матча вышло спокойным для обороны миланцев, чего они не могли сказать семь туров подряд. Как раз они сами вывели Рейндерса один-на-один (Окойе спас). Затем игра затихла, о воротах забыли. Маньян все же вступил в игру, но удар отбил.

А в концовке гости забили дважды. Фофана выложил Леау на линию штрафной по центру, а Рафаэль закрутил в угол. Угловой подал Пулишич, a Павлович в борьбе с защитниками замкнул головой.

Во втором тайме Маньян столкнулся головами со своим защитником и вынужден был покинуть поле. Но это не пошатнуло его команду. О воротах обеих команд вновь забыли. Пока Абрахам, замена, не забросил на ход Эрнандесу. Вскоре еще одна контратака на просторе, Леау пробрасывает мимо Окойе, а Рейндерс забивает.

"Милан" побеждает в лиге с разницей более одного мяча впервые с восьмого февраля, более двух - впервые с 30-го ноября, более трех - впервые с 14-го сентября. Он все еще девятый, отстает от четвертого места на шесть очков, при том, что ни одна команда Топ-8 в туре еще не играла. Но хотя бы может заявить, что начал погоню. А "Удинезе" проиграл четыре матча лиги подряд впервые с июня 2023-го года, но ему комфортно на 11-ом месте без каких-либо турнирных задач.