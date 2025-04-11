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Вратаря Милана забрали с поля на носилках после столкновения с одноклубником

Италия
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Вратаря Милана забрали с поля на носилках после столкновения с одноклубником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 11 апреля, в матче 32-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Миланом" в начале второго тайма голкипер "россонерри" Майк Меньян столкнулся со своим одноклубником, после чего упал на газон.

Французский вратарь получил сильный удар по голове и, судя по всему, потерял сознание. Медицинский персонал оказал ему первую помощь прямо на поле, после чего Меньяна унесли с поля на носилках.

О степени серьезности травмы пока не сообщается.

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