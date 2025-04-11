Вратаря Милана забрали с поля на носилках после столкновения с одноклубником

В пятницу, 11 апреля, в матче 32-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Миланом" в начале второго тайма голкипер "россонерри" Майк Меньян столкнулся со своим одноклубником, после чего упал на газон.

Французский вратарь получил сильный удар по голове и, судя по всему, потерял сознание. Медицинский персонал оказал ему первую помощь прямо на поле, после чего Меньяна унесли с поля на носилках.

О степени серьезности травмы пока не сообщается.

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Mike Maignan est sorti sur civière avec l’AC Milan après un choc avec un coéquipier.



On espère vraiment rien de grave. ???? pic.twitter.com/VIEkGc8HDC — Footballogue (@Footballogue) April 11, 2025