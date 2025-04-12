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Не заметили зебр на выезде. Удинезе – Милан 0:4. Обзор матча

Италия

Хорошая реализация от россонери

Не заметили зебр на выезде. Удинезе – Милан 0:4. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце первого тайма ломбардийцы забили два мяча в раздевалку. После перерыва "бьянконери" активнее играли в атаке и действовали первым номером, но соперник довел счет до разгромного.

"Черно-белые" потерпели четвертое поражение подряд и остаются на 11-й строчке (40 очков). 21 апреля команда посетит "Торино". Подопечные Консейсау занимают 9-ю позицию (51 балл) и в следующее воскресенье будут принимать "Аталанту".

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Смотрите обзор матча 32 тура Серии А

Удине. Bluenergy Stadium – Stadio Friuli, 24 214 зрителей

Удинезе – Милан 0:4

Голы: Леау, 42, Павлович, 45, Эрнандес, 74, Рейндерс, 81

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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