Тренер Милана оценил возможность попадания россонери в еврокубки

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау дал интервью по окончании матча "Удинезе" – "Милан", завершившегося разгромной победой гостей со счетом 0:4.

У меня хорошие ощущения. Сегодня мы были командой, но это всего три очка. Я увидел солидную, сбалансированную команду с желанием по физике. Теперь нам нужно думать о матче с "Аталантой".

Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?

Важнейшая победа еще впереди.

Вы верите в Европу?

Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, а главное – результаты.