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Тренер Милана оценил возможность попадания россонери в еврокубки

Италия

Также оценил игру 32 тура

Тренер Милана оценил возможность попадания россонери в еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау дал интервью по окончании матча "Удинезе" – "Милан", завершившегося разгромной победой гостей со счетом 0:4.

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У меня хорошие ощущения. Сегодня мы были командой, но это всего три очка. Я увидел солидную, сбалансированную команду с желанием по физике. Теперь нам нужно думать о матче с "Аталантой".

Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?

Важнейшая победа еще впереди.

Вы верите в Европу?

Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, а главное – результаты.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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