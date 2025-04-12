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Тренер Милана оценил возможность попадания россонери в еврокубки
Также оценил игру 32 тура
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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау дал интервью по окончании матча "Удинезе" – "Милан", завершившегося разгромной победой гостей со счетом 0:4.
У меня хорошие ощущения. Сегодня мы были командой, но это всего три очка. Я увидел солидную, сбалансированную команду с желанием по физике. Теперь нам нужно думать о матче с "Аталантой".
Это важнейшая победа с тех пор, как вы здесь?
Важнейшая победа еще впереди.
Вы верите в Европу?
Давайте подумаем о работе. Нам не нужно много говорить, до сих пор мы много говорили, а главное – результаты.
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