Фиорентина приняла решение о будущем де Хеа

Итальянская "Фиорентина" приняла решение о будущем в клубе испанского голкипера Давида де Хеа. Об этом рассказал лично президент клуба Рокко Коммиссо.

"Он останется с нами и в следующем сезоне", – подтвердил Комиссо.

Фабрицио Романо добавляет, что фиалки активизировали опцию продления контракта еще на один сезон.

Де Хеа присоединился к "Фиорентине" 9 августа прошлого года и подписал соглашение сроком до 30 июня 2025 года. В общей сложности он провел 32 матча во всех турнирах, 10 из которых завершил "на ноль". В его пассиве 35 пропущенных голов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего голкипера в пять миллионов евро.