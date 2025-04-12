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Пулишич - о своей игре в этом сезоне: У меня заруба с Леау...

Италия

Рад что так закончился матч

Пулишич - о своей игре в этом сезоне: У меня заруба с Леау...

AC Milan

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Вчера "Милан" победил "Удинезе" с разгромным счетом 4:0.

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По окончании матча журналисты расспросили Кристиана Пулишича о том, считает ли он, что это лучшее выступление "Милана" с тех пор, как Консейсау стал тренером.

"Да, мы выиграли и не пропустили — это здорово. У меня заруба с Леау по ассистам, но когда мы побеждаем и играем вот так, это потрясающе. И он Леау — суперигрок, когда забивает и отдает", — сказал Пулишич.

Напомним, что сейчас "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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