Италия
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Пулишич - о своей игре в этом сезоне: У меня заруба с Леау...
Рад что так закончился матч
AC Milan
Вчера "Милан" победил "Удинезе" с разгромным счетом 4:0.
По окончании матча журналисты расспросили Кристиана Пулишича о том, считает ли он, что это лучшее выступление "Милана" с тех пор, как Консейсау стал тренером.
"Да, мы выиграли и не пропустили — это здорово. У меня заруба с Леау по ассистам, но когда мы побеждаем и играем вот так, это потрясающе. И он Леау — суперигрок, когда забивает и отдает", — сказал Пулишич.
Напомним, что сейчас "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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