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Итальянские СМИ рассказали о состоянии вратаря Милана, столкнувшегося с футболистом Удинезе

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Итальянские СМИ рассказали о состоянии вратаря Милана, столкнувшегося с футболистом Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянские СМИ рассказали о состоянии вратаря "Милана", столкнувшегося с футболистом "Удинезе".

Майка Меньяна утром выписали из больницы, и голкипер возвращается в "Милан". Ночью были проведены все обследования, футболист постоянно пребывал в сознании.

Вратарю клуб дал отдых до вторника.

"Милан" сообщил, что вратарь может вернуться уже в следующее воскресенье 20 апреля на матч против "Аталанты". В худшем варианте, он выйдет на ответный матч полуфинала Кубка Италии против "Интера" 23 апреля.

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Напомним, что на 51-й минуте вратарь "Милана" Майк Меньян вышел с ворот для перехвата мяча, но столкнулся с футболистом "Удинезе" Хименесом. Голкипер потерял сознание, и его медики унесли на носилках.

К слову, "Милан" обыграл "Удинезе" со счётом 4:0 и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 балл.

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Источник:
Corriere Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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