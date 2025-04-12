Итальянские СМИ рассказали о состоянии вратаря "Милана", столкнувшегося с футболистом "Удинезе".

Майка Меньяна утром выписали из больницы, и голкипер возвращается в "Милан". Ночью были проведены все обследования, футболист постоянно пребывал в сознании.

Вратарю клуб дал отдых до вторника.

"Милан" сообщил, что вратарь может вернуться уже в следующее воскресенье 20 апреля на матч против "Аталанты". В худшем варианте, он выйдет на ответный матч полуфинала Кубка Италии против "Интера" 23 апреля.

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Напомним, что на 51-й минуте вратарь "Милана" Майк Меньян вышел с ворот для перехвата мяча, но столкнулся с футболистом "Удинезе" Хименесом. Голкипер потерял сознание, и его медики унесли на носилках.

К слову, "Милан" обыграл "Удинезе" со счётом 4:0 и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 балл.