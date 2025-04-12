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Нападающие Милана поддержали пострадавшего вратаря в матче против Удинезе
Командный дух
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающие "Милана" поддержали травмировавшегося вратаря в матче против "Удинезе".
Кристиан Пулишич и Рафаэль Леао поддержали травмировавшегося Майка Меньяна. Игрок сборной США отметил, что команда думала о вратаре, когда его увезли в больницу.
"Самое главное, что Майк в порядке. Мы думаем о нём", — сказал Пулишич.
Леао отметил, что победа в матче принадлежит голкиперу.
"Учитывая то, что произошло в Удине, это странная обстановка. Мы были сосредоточены, хорошо подготовились к игре после плодотворной недели работы.
Однако эта победа принадлежит Мейньяну", — сказал Леао.
Напомним, что Меньян столкнулся с Хименесом на 51-й минуте и потерял сознание. Вратаря увезли в больницу, где он провёл всю ночь. Голкипер уже вернулся в "Милан".
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К слову, "Милан" обыграл "Удинезе" со счётом 4:0.
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