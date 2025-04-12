  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающие Милана поддержали пострадавшего вратаря в матче против Удинезе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающие Милана поддержали пострадавшего вратаря в матче против Удинезе

Италия

Командный дух

Нападающие Милана поддержали пострадавшего вратаря в матче против Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающие "Милана" поддержали травмировавшегося вратаря в матче против "Удинезе".

Кристиан Пулишич и Рафаэль Леао поддержали травмировавшегося Майка Меньяна. Игрок сборной США отметил, что команда думала о вратаре, когда его увезли в больницу.

"Самое главное, что Майк в порядке. Мы думаем о нём", — сказал Пулишич.

Леао отметил, что победа в матче принадлежит голкиперу.

"Учитывая то, что произошло в Удине, это странная обстановка. Мы были сосредоточены, хорошо подготовились к игре после плодотворной недели работы.

Однако эта победа принадлежит Мейньяну", — сказал Леао.

Напомним, что Меньян столкнулся с Хименесом на 51-й минуте и потерял сознание. Вратаря увезли в больницу, где он провёл всю ночь. Голкипер уже вернулся в "Милан".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, "Милан" обыграл "Удинезе" со счётом 4:0.

По теме
yellow-arrow
Итальянские СМИ рассказали о состоянии вратаря Милана, столкнувшегося с футболистом Удинезе
yellow-arrow
Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2025
yellow-arrow
Пулишич - о своей игре в этом сезоне: У меня заруба с Леау...
Кристиан Пулишич Рафаэль Леао Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости