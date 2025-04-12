Нападающие Милана поддержали пострадавшего вратаря в матче против Удинезе

Нападающие "Милана" поддержали травмировавшегося вратаря в матче против "Удинезе".

Кристиан Пулишич и Рафаэль Леао поддержали травмировавшегося Майка Меньяна. Игрок сборной США отметил, что команда думала о вратаре, когда его увезли в больницу.

"Самое главное, что Майк в порядке. Мы думаем о нём", — сказал Пулишич.

Леао отметил, что победа в матче принадлежит голкиперу.

"Учитывая то, что произошло в Удине, это странная обстановка. Мы были сосредоточены, хорошо подготовились к игре после плодотворной недели работы. Однако эта победа принадлежит Мейньяну", — сказал Леао.

Напомним, что Меньян столкнулся с Хименесом на 51-й минуте и потерял сознание. Вратаря увезли в больницу, где он провёл всю ночь. Голкипер уже вернулся в "Милан".

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К слову, "Милан" обыграл "Удинезе" со счётом 4:0.