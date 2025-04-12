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"Мы были командой, но это всего три очка": тренер Милана прокомментировал победу над Удинезе
Первая победа за четыре поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал схему 3-4-3 в матче против Удинезе и победу своих подопечных.
“Мы работали над этой схемой во время паузы на международные матчи. Сейчас мы работали над этой системой еще неделю, и игроки поняли идею.
У меня были хорошие ощущения. Мы были командой, но это всего три очка. Теперь мы должны думать об "Аталанте". Однако я видел крепкую, сбалансированную команду и готовность с физической точки зрения”, – сказал португалец.
Это была первая победа "Милана" за последние четыре матча. Следующий поединок запланирован на 20 апреля против "Аталанты" дома.
Сейчас "россонери" находятся на девятом месте в Серии А. Команда находится в шести очках от зоны Лиги чемпионов.
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