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"Мы были командой, но это всего три очка": тренер Милана прокомментировал победу над Удинезе

Италия

Первая победа за четыре поединка

"Мы были командой, но это всего три очка": тренер Милана прокомментировал победу над Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал схему 3-4-3 в матче против Удинезе и победу своих подопечных.

“Мы работали над этой схемой во время паузы на международные матчи. Сейчас мы работали над этой системой еще неделю, и игроки поняли идею.

У меня были хорошие ощущения. Мы были командой, но это всего три очка. Теперь мы должны думать об "Аталанте". Однако я видел крепкую, сбалансированную команду и готовность с физической точки зрения”, – сказал португалец.

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Это была первая победа "Милана" за последние четыре матча. Следующий поединок запланирован на 20 апреля против "Аталанты" дома.

Сейчас "россонери" находятся на девятом месте в Серии А. Команда находится в шести очках от зоны Лиги чемпионов.

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Удинезе Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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