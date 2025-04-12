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Довбик вместе с Шомуродовым? Главный тренер Узбекистана оценил идею наставника Ромы об игре в два форварда

Италия
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Довбик вместе с Шомуродовым? Главный тренер Узбекистана оценил идею наставника Ромы об игре в два форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе высказал свое мнение относительно возможной игры "Ромы" против "Лацио" в 2 форварда. Об этом он рассказал узбекскому изданию Sports24.uz.

К слову, в медиа появилась информация о том, что главный тренер римлян Клаудио Раньери думает, не выпустить ли со старта обоих своих нападающих: Артема Довбика и Эльдора Шомуродова.

"Под руководством Раньери "Рома" использует тактику с одним центральным нападающим. И в основном используется Довбик. И Шомуродов, и Довбик могут сыграть роль центрального нападающего. Эльдор более универсален, чем Артем, поскольку ранее он был крайним нападающим. Раньери работал с Эльдором в "Кальяри" и прекрасно знает его возможности.

Во второй половине игры с "Ювентусом" Эльдор вышел на замену вместо защитника, а "Рома" играла с двумя центральными нападающими. Правда, Шомуродов тоже появлялся на фланге, когда это было необходимо. Поэтому я думаю, что Раньери может в следующих матчах одновременно выпустить на поле и Шомуродова, и Довбика", - сказал Кападзе.

Дерби между "Лацио" и "Ромой" состоится в воскресенье, 13-го апреля на стадионе "Олиипико" в Риме. Это будет матч 32-го тура Серии А.

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Узбекистан Артем Довбик Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
sports24.uz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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