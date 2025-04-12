Италия
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Серия А. Предпоследняя команда лиги плотно в борьбе против вылета
Благодаря победе над последней
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 32-й тур Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо" "Венеция" - "Монца" 1:0 Гол: Фила 72 В первом матче субботы в Серии А встречались предпоследняя и последняя команды лиги. Правда, и перед матчем разница между ними была существенной. "Венеция" боролась, не проиграла пять матчей из предыдущих шести. Хотя и победы не было в предыдущих 14-ти. А "Монца" проиграла пять из предыдущих шести при одной ничьей, без побед в предыдущих 11-ти. В отчетном матче стало еще яснее, кто еще борется, а кто - уже нет. В принципе, сама игра была довольно равной, плотной. Вязкой. Невысокого уровня. Гости даже владели мячом на 12 процентов больше. Уже в дебюте работали оба вратаря, отбивая коварные удары. Вратарь "Венеции" Раду отбивал удар с рикошетом. Вратарь "Монцы" Турати переводил штрафной в перекладину. Далее Турати отбил еще один непростой удар, и игра надолго затихла. Пока длинный заброс не нашел Биринделли, а тот не оставил Филе. Далее Турати отбил еще один штрафной, а его команда настолько к голу не приблизилась. "Венеция" выходит на 18-ое место лишь в двух очках позади 17-го. Все конкуренты в борьбе против вылета еще должны сыграть в этом туре, но команда Эусебио Ди Франческо несомненно сигнализирует, что готова бороться до последнего. А "Монца" последняя и отстает от 17-го места на 11 очков. С ней все ясно.
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