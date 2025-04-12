Серия А. Предпоследняя команда лиги плотно в борьбе против вылета

Серия А. 32-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

: Фила 72

В первом матче субботы в Серии А встречались предпоследняя и последняя команды лиги. Правда, и перед матчем разница между ними была существенной. "Венеция" боролась, не проиграла пять матчей из предыдущих шести. Хотя и победы не было в предыдущих 14-ти. А "Монца" проиграла пять из предыдущих шести при одной ничьей, без побед в предыдущих 11-ти. В отчетном матче стало еще яснее, кто еще борется, а кто - уже нет.

В принципе, сама игра была довольно равной, плотной. Вязкой. Невысокого уровня. Гости даже владели мячом на 12 процентов больше. Уже в дебюте работали оба вратаря, отбивая коварные удары. Вратарь "Венеции" Раду отбивал удар с рикошетом. Вратарь "Монцы" Турати переводил штрафной в перекладину. Далее Турати отбил еще один непростой удар, и игра надолго затихла. Пока длинный заброс не нашел Биринделли, а тот не оставил Филе.

Далее Турати отбил еще один штрафной, а его команда настолько к голу не приблизилась.

"Венеция" выходит на 18-ое место лишь в двух очках позади 17-го. Все конкуренты в борьбе против вылета еще должны сыграть в этом туре, но команда Эусебио Ди Франческо несомненно сигнализирует, что готова бороться до последнего. А "Монца" последняя и отстает от 17-го места на 11 очков. С ней все ясно.