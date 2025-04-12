  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Легко не будет

Интер - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Новина українською

В 32-м туре Серии А сыграют между собой "Интер" и "Кальяри". Хозяева сейчас занимают первое место в таблице, а гости - пятнадцатые.

Favbet
1.34
5.30
9.40
Узнать больше

Поединок состоится сегодня, 12-го апреля. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інтер - Кальярі
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Предпоследняя команда лиги плотно в борьбе против вылета
yellow-arrow
Интер - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.04.2025
yellow-arrow
Довбик вместе с Шомуродовым? Главный тренер Узбекистана оценил идею наставника Ромы об игре в два форварда
Серия А Интер (Милан) Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости