Интер - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В 32-м туре Серии А сыграют между собой "Интер" и "Кальяри". Хозяева сейчас занимают первое место в таблице, а гости - пятнадцатые.

Поединок состоится сегодня, 12-го апреля. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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