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Интер - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Легко не будет
В 32-м туре Серии А сыграют между собой "Интер" и "Кальяри". Хозяева сейчас занимают первое место в таблице, а гости - пятнадцатые.
Поединок состоится сегодня, 12-го апреля. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Інтер - КальяріСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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