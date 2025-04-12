Ювентус – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Бьянконери" готовятся к домашнему поединку против "Лечче". "Старая синьора" замыкает топ-5 в таблице чемпионата (56 очков), а гости находятся на 17-й позиции и лишь на 2 пункта опережают зону вылета. В первом круге команды поделили баллы на "Виа дель Маре" – апулийцы избежали поражения на 90+3 минуте (1:1).

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 32-й тур

12 апреля. 21:45. Турин. Альянц Стедиум

Ювентус – Лечче

Трансляция – Megogo 2



