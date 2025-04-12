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Ювентус – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Пьемонтцы стремятся вернуться в топ-4

Ювентус – Лечче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бьянконери" готовятся к домашнему поединку против "Лечче". "Старая синьора" замыкает топ-5 в таблице чемпионата (56 очков), а гости находятся на 17-й позиции и лишь на 2 пункта опережают зону вылета. В первом круге команды поделили баллы на "Виа дель Маре" – апулийцы избежали поражения на 90+3 минуте (1:1).

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Серия А. 32-й тур

12 апреля. 21:45. Турин. Альянц Стедиум

Ювентус – Лечче

Трансляция – Megogo 2


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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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