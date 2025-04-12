Серия А. Интер вновь пропустил, но избежал сценария Пармы

Серия А. 32-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри" 3:1

Голы: Арнаутович 13, Лаутаро Мартинес 26, Биссек 55 - Пикколи 48

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Залевски (А. Бастони 67), Чалханоглу (Асллани 84), Барелла, Фраттези, Димарко (Дармиан 59), Арнаутович (Корреа 60), Лаутаро Мартинес (М. Тюрам 67)

"Кальяри": Каприле, Дзаппа (Оберт 73), Паломино, Мина, Зортеа, Адопо, Макумбу (Марин 62), Дейола (Гаэтано 73), Ауджелло, Коман (Лувумбо 62), Пикколи (Паволетти 82)

Предупреждениe: Дейола 69

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Интер" - единственная команда Серии А, играющая в трех турнирах. Дается ему это тяжело, усталость, травмы, желание сберечь силы и не выкладываться на полную во всех матчах мешают. Сегодня лидер лиги пропустил в третьем матче лиги подряд, в пятом из последних шести. Однако избежал сценария в Парме неделю тому, когда позволил сопернику вернуться с 0:2 на 2:2.

Уже в третьем матче лиги подряд он вел со счетом 2:0 после первого тайма. Дома против "Удинезе" он пропустил во втором, чуть не пропустил еще и страдал до последних минут. В Парме - пропустил два во втором и мог пропустить еще. Сегодня же ответил на пропущенный, забил свой третий и победил с разницей более одного мяча в лиге во второй раз с 27-го января.

"Кальяри" мог оказать сопротивление. Он борется против вылета, потому очки очень нужны. Проиграл лишь один матч лиги из предыдущих четырех. В 2025-ом году добыл две ничьи с грандами и четырежды проиграл им, но лишь с разницей в один мяч. И ныне главный тренер Давиде Никола обещал атаковать. Сарды и вправду атаковали. Не выдержали они в обороне.

Лаутаро Мартинес начал прорывом к вратарю и ударом с пяти метров не в ту часть сетки. Вскоре Чалханоглу забросил, Аугусто сбросил грудью, Арнаутович опередил Лаутаро и мощно пробил из центра штрафной. На это "Кальяри" ответил несколькими опасными забросами в штрафную, которые прерывали с трудом. Пикколи прорвался к Зоммеру, и Ян откровенно спас.

Снял напряжение Арнаутович, забросив с левого фланга на ход Лаутаро, а тот подсек над вратарем. Далее "Интер" просто катал мяч. Правда, напряжение вернулось в начале второго тайма. Ауджелло навесил, Пикколи легко замкнул головой. Мина мощно пробивал издали (Зоммер взял). Но на это пришел ответ. Биссек замкнул головой угловой Димарко.

Далее был опасный удар Зортеа, который Зоммер вытащил не без труда. Удар Пикколи вытащил с линии ворот Де Фрай. То есть и здесь было неспокойно. В концовке матча Симоне Индзаги бесился, снял с себя пиджак и бросил его на землю. И все же его команда справилась, даже удержав разницу в два мяча.

Пять побед и две ничьи "Интера" в последних семи матчах лиги, шесть побед подряд и 13 матчей подряд дома в лиге без поражений (десять побед). 38-ой его домашний матч лиги подряд с забитыми. Перед матчем "Наполи" лидер опережает его на шесть очков и может спокойно готовиться к "Баварии". А "Кальяри" в шести очках над зоной вылета, но тур в разгаре.