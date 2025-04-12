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Серия А. Вновь лишь с разницей в один мяч, но вновь домашняя победа Ювентуса
Игор Тудор с семью очками в трех матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 32-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Лечче" 2:1
Голы: Коопмейнерс 2, Йилдиз 33 - Баширотто 87
"Ювентус": Ди Грегорио, Р. Вейга, Калулу, Келли, Н. Гонсалес (Консейсау 76), Локателли, К. Тюрам, МакКенни (Камбиазо 67), Коопмейнерс (Веа 67), Йилдиз (Савона 90), Влахович (Коло Муани 67)
"Лечче": Фальконе, Жан (Габриэль 11), Гашпар, Баширотто, Д. Вейга (Хельгасон 77), Л. Кулибали, Пьерре, Галло (Сала 46), Пьеротти (Ндри 57), Моренте, Крстович (Ребич 46)
Предупреждения: Моренте 52
Главный арбитр: Лука Дзуфферли
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