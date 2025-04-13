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Сравнялись с Реалом. Известно, сколько матчей выиграл Интер на домашнем стадионе после прихода Симоне Индзаги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Интер" обыграл "Кальяри" в 32 туре чемпионата Италии со счетом 3:1. Эта победа стала седьмой подряд, в общей сложности "черно-синие" не проиграют в 12 матчах.
Отмечается, что с тех пор, как Симоне Индзаги стал главным тренером "Интера" в сезоне 2021/22, "змеи" выиграли 54 игры в чемпионате Италии на домашнем стадионе.
Добавим, что столько же домашних побед у "Реала", больше всего у "Ливерпуля" (55) и "Манчестер Сити" (56).
"Интер" лидирует в Серии А, у них в активе 71 балл после 32 туров.
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