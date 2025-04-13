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Аталанта – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва за Лигу Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно подопечные Гасперини были претендентами на чемпионство, а сейчас уже думают о том, как бы не вылететь из зоны топ-4. Для того чтобы оставаться там, необходимо по крайней мере не проиграть "Болонье", которая после неудачного старта сезона понемногу догоняет. Смогут ли бергамаски справиться с таким соперником?
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.
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Серия А. 32-й тур.
13 апреля. 13:30. Бергамо. "Атлети Адзурри д'Италия"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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