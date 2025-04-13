Лацио – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

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Артем Довбик в римском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Нынешнее состояние обеих команд означает, что это будет битва за еврокубки. Вряд ли кто-нибудь из коллективов может попасть в Лигу Чемпионов, однако есть шанс сыграть в менее престижных Лиге Европы или Лиге Конференций. За это и пойдет основная борьба. Очередное римское дерби определит, кто из этих команд станет фаворитом в борьбе за еврокубки.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.
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Серия А. 32-й тур.
13 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Симоне Соцца (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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