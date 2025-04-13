Лацио – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Нынешнее состояние обеих команд означает, что это будет битва за еврокубки. Вряд ли кто-нибудь из коллективов может попасть в Лигу Чемпионов, однако есть шанс сыграть в менее престижных Лиге Европы или Лиге Конференций. За это и пойдет основная борьба. Очередное римское дерби определит, кто из этих команд станет фаворитом в борьбе за еврокубки.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Серия А. 32-й тур.

13 апреля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Симоне Соцца (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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