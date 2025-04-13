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Снова без Руслана? Тренер Дженоа объяснил причину отсутствия Малиновского

Италия

Ранее у Малиновского была травма, из-за которой он пропустил 5,5 месяца

Снова без Руслана? Тренер Дженоа объяснил причину отсутствия Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра провел пресс-конференцию перед матчем против "Эллас Верона", который состоится сегодня в 16:00.

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Это физически сильная команда. У них есть два нападающих, работающих на команду, и мы должны быть готовы столкнуться с командой, играющей в прямую игру. Нам придется хорошо управлять мячом и передачами в штрафную. Мы должны быть сосредоточены, для нас важно подтвердить хорошую игру, которую мы показали против "Удинезе". Мы хотим продолжать играть с уверенностью и добиться еще большего успеха как команда. Это наша цель.

Также Виейра рассказал о том, примет ли Малиновский участие в игре:

Руслан получил повреждение на тренировке и пропустит игру. В будущем я надеюсь попробовать Малиновского в центре поля, но не в завтрашней игре.

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Партик Виейра Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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