Защитник Аталанты получил серьёзную травму в матче Серии А. Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия футболиста

Защитник "Аталанты" получил серьёзную травму в матче Серии А.

Сеад Колашинац в матче против "Болоньи" получил травму. На 44-й минуте защитник хозяев боролся с Орсолини и неудачно приземлился. На поле появились медики. Футболист не мог самостоятельно уйти и его пришлось уносить на носилках.

На 45-й минуте его заменил Толой.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк выяснил, что Колашинац порвал кресты и выбыл минимум на восемь месяцев.

"Типичный механизм западения колена внутрь, что привело к движению голени вперед и разрыву связки. В 31 год уже будет довольно сложно эффективно восстановиться и вернуться на прежний уровень, тем более учитывая, что качественное восстановление может длиться от 8 месяцев и дольше", - написал Бабелюк.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Колашинац провёл 33 матча "Аталанты", в которых отметился голом и 4-мя голевыми передачами.