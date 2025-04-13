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Защитник Аталанты получил серьёзную травму в матче Серии А. Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия футболиста
Скорейшего восстановления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Аталанты" получил серьёзную травму в матче Серии А.
Сеад Колашинац в матче против "Болоньи" получил травму. На 44-й минуте защитник хозяев боролся с Орсолини и неудачно приземлился. На поле появились медики. Футболист не мог самостоятельно уйти и его пришлось уносить на носилках.
На 45-й минуте его заменил Толой.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк выяснил, что Колашинац порвал кресты и выбыл минимум на восемь месяцев.
"Типичный механизм западения колена внутрь, что привело к движению голени вперед и разрыву связки.
В 31 год уже будет довольно сложно эффективно восстановиться и вернуться на прежний уровень, тем более учитывая, что качественное восстановление может длиться от 8 месяцев и дольше", - написал Бабелюк.
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В этом сезоне Колашинац провёл 33 матча "Аталанты", в которых отметился голом и 4-мя голевыми передачами.
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