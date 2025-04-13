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Серия А. Аталанта - Болонья 2:0. В дерби андердогов победил больший андердог

Италия

"Богиня" прерывает серию поражений

Серия А. Аталанта - Болонья 2:0. В дерби андердогов победил больший андердог

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 32-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 2:0

Голы: Ретеги 3, Пашалич 21

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац (Толой 45), Белланова (Куадрадо 81), Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Руджери 85), Пашалич, Лукман (Брешианини 81), Ретеги (Мальдини 80)

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри (Холм 71), Беукема, Лукуми (Казале 46, Эрлич 77), Миранда, Фройлер, Побега, Орсолини (Домингес 46), Фаббиан (Камбиаги 46), Ндой, Даллинга

Предупреждения: Хиен 7, Дзаппакоста 34, Ретеги 60, Толой 66 - Миранда 90+2

Главный арбитр: Маурицио Мариани

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