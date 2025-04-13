Серия А. Фиорентина отстает от Топ-4

Серия А. 32-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Парма" 0:0

Одно из ярчайших противостояний 90-х-начала 2000-х годов теперь совсем не такое. "Фиорентина" еще смотрит вверх, участвует в Еврокубках, желает вернуться в Лигу Чемпионов. "Парма" же - новичок лиги, который желает лишь выжить. Ответственность победить в этом матче лежала на "фиалках", отстающих от Топ-4. Но они отстали еще больше.

Усталость после матча Лиги Конференций в Словении в четверг - одна из помех фавориту в этом матче. Еще одна - его проблемы против аутсайдеров. В предыдущих трех турах лиги он набрал семь очков против "Ювентуса", "Аталанты" и "Милана", но вот в предыдущих матчах против аутсайдеров с трудом победил дома "Лечче" и проиграл "Комо" и "Вероне". Сегодня вышло среднее.

"Парма" четыре предыдущих матча лиги свела вничью, в том числе отыгравшись с 0:2 на 2:2 в предыдущем против "Интера", и сегодня собиралась бороться. Сегодня и отыгрываться не пришлось. Она еще и могла забить - Де Хеа потащил удар головой Бернабе. Кен ответил мимо вратаря, но в ворота не попал. Додо попал после прорыва - но Сузуки отбил. Вот и все.

"Фиорентина" с двумя победами в последних пяти, тремя в последних девяти матчах лиги. Слишком мало для преследования четвертого места, которое опережает уже на шесть очков. Сами флорентийцы делят седьмое с "Ромой" перед ее матчем. А "Парма" с пятой ничьей подряд, в четырех очках и двух местах над зоной вылета перед матчем "Эмполи" из этой зоны.

===========

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Дженоа" 0:0

В последних матчах середняки и аутсайдеры предельно осторожны и с радостью соглашаются на ничью, не форсируя события. Так вышло и в Вероне. "Дженоа" вылет не угрожает, но она известна серой атакой. А сегодня еще и Руслан Малиновский пропускал матч из-за травмы. "Верона" также известна серой атакой, при этом считает каждое очко.

Забивать, вообще-то, должен был аутсайдер. Леали отбивал ногой удар Москеры после длинного мяча. Тот же Москера закрутил чуть неточно и очень опасно пробил головой с углового - вновь Леали. В итоге Москера все же переиграл вратаря, но тогда защитник Васкес успел выбить. Затем еще и хозяева попали в стойку.

Четыре матча "Вероны" без поражений подряд. Правда, из них лишь одна победа. Потому она еще борется против вылета. Впрочем, восемь очков и четыре места над зоной вылета даже перед матчем "Эмполи" выглядят перспективно. А "Дженоа" не проигрывает пятый матч из последних шести. Но и из них большинство - ничьи. Она в 15-ти очках над зоной вылета.