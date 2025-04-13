Серия А. Лацио - Рома 1:1. Ничья в пользу других

Серия А. 32-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 1:1

Голы: А. Романьоли 46 - Суле 69

"Лацио": Мандас, Марушич, Жиго, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен (Педро 73), Деле-Баширу (Белахьян 79), Дзакканьи (Нослин 79), Кастельянос (Диа 73)

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс (Ренш 89), М. Коне, Паредес (Кристанте 46), Анхелиньо, Суле (Эль-Шаарави 89), Лоренцо Пеллегрини (Шомуродов 59), Довбик (Бальданци 84)

Предупреждения: Дзакканьи 30, Исаксен 46, Лука Пеллегрини 63, Ровелла 88 - Паредес 5, Манчини 55

Главный арбитр: Симоне Соцца

В дерби никогда нет фаворитов. Особенно в Римском, где очень часто команда, которая кажется в лучшей форме, проигрывает. Перед нынешним "Рома" казалась в лучшей - выиграла семь из восьми предыдущих матчей лиги, не проиграла в 15-ти предыдущих. А "Лацио" выиграл лишь два из семи предыдущих, сильно устал и был разочарован после поражения в Лиге Европы в четверг. Но очный матч завершился ничьей.

Несмотря на разницу в последних результатах и настроении команд, можно было предположить плотную игру. Ведь все свои семь последних побед в лиге "Рома" добыла над командами с 13-го места и ниже, а команду Топ-9 побеждала во всем сезоне в лиге лишь однажды - как раз "Лацио" пятого января. Сам же "Лацио" побеждал "Аталанту" в гостях неделю тому, "Милан" в марте. То есть отличился в Топ-матчах.

Интересно, что последние четыре ничьи "Ромы" и последние четыре ничьи "Лацио" против всех на всех полях во всех турнирах состоялись со счетом 1:1, включая нынешнюю. Так что и здесь все закономерно.

Игра была ожидаемо жесткой, яростной борьбой с острым недостатком опасных моментов и ударов по воротам вообще, хотя и скоростной. Точно как предыдущие Римские дерби, ведь в пяти из предыдущих шести во всех турнирах даже не забивалось более одного мяча. В предыдущих семи дерби забивала лишь одна команда или вообще никто, так что сегодня мы должны благодарить обе команды за голы.

В первом тайме "Лацио" мог забить. Уже в дебюте Романьоли замыкал штрафной головой в упор - Свилар спас, вытащив из-под перекладины. Лоренцо Пеллегрини ответил после углового - Мандас отбил его удар. Но Исаксен дважды пробил опаснее. Под перекладину в ближний угол и в дальний. Свилар отбил оба удара.

Второй тайм начался с еще одного удара головой Романьоли. На этот раз точного. Лука Пеллегрини навесил ему штрафной. Оба - воспитанники "Ромы", но болельщики "Лацио" с детства. Манчини ответил ударом головой - Мандас вытащил из-под стойки. Гендузи также замыкал штрафной - Свилар вытащил. Челик бил слета, но слишком в центр.

В итоге в минуты доминирования "Роме" удалось сравнять счет. Суле пробил издали, мяч попал в перекладину и опустился от нее за линию ворот. Вскоре Салемакерс пробил немного неточно. Затем "Лацио" перехватил инициативу, и Свилар тащил удар Педро, спас от Ндики, который чуть не срезал в собственные ворота в упор, спас и от добивания Диа, правда, слабого.

"Лацио" не проигрывает в восьмом официально домашнем дерби в лиге, но четыре из них - ничьи. Против всех не проигрывает в седьмом из восьми последних домашних матчей в лиге, но из них шесть ничьих. Против всех на всех полях в лиге не выигрывает шестой матч из восьми последних. В случае победы сегодня он бы приближался к четвертому месту на расстояние одного очка, но в итоге остался на трех.

"Рома" же отстает от четвертого места на пять очков, и для нее неспособность добыть победу сегодня также может стать критической. Верит ли она теперь, что способна попасть в Лигу Чемпионов? Верит ли, что способна выиграть у команды Топ-9? И Клаудио Раньери жаль. Он выиграл пять своих первых столичных дерби с "Ромой", но последнее перед уходом на пенсию выиграть не сумел.

Артем Довбик был избран лучшим игроком Серии А в марте, апрель начал хорошей игрой против "Ювентуса". От него ожидали, что наконец-то начнет забивать командам Топ-9, которым до сих пор забил лишь один мяч. Но, как и его команда, украинец вновь не преуспел в матче против Топа. Как и в первом дерби, остался без ударов по воротам. Но тогда он хотя бы участвовал в обеих голевых атаках.

Сегодня он был совершенно оторван от партнеров по команде, мячи не получал. Даже когда на поле играл и второй форвард Шомуродов. Артем отдал лишь девять передач за 84 минуты игры, коснулся мяча 16 раз. Из них три - в штрафной площадке соперника, но то были попытки сбросить на партнеров по команде. К удару по воротам украинец даже не был близок.

За несколько минут до начала матча спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи заявил, что Довбик ныне играет лишь на 50 процентов возможностей, а когда заиграет на 80-90 - станет лучшим форвардом лиги на долгие годы. Сегодня он отыграл процентов на десять, если не меньше.