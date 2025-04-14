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В дерби Вечного города не определили победителя. Лацио – Рома 1:1. Обзор матча

Италия

Принципиальные соперники поделили очки

В дерби Вечного города не определили победителя. Лацио – Рома 1:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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До перерыва "волки" только однажды попали в створ, а "орлы" действовали в атаке немного активнее. В дебюте второго тайма "небесно-голубые" вышли вперед, но уже через 22 минуты минимальное преимущество было ликвидировано.

"Бьянкадзурри" замыкают топ-6 (56 баллов) и 21 апреля поедут к "Дженоа". Подопечные Раньери – седьмые (54 очка) и в ближайшую субботу будут принимать "Верону".

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Смотрите обзор матча 32 тура Серии А

Рим. Стадио Олимпико, 63 000 зрителей

Лацио – Рома 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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